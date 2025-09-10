Modi anuncia su intención de hablar con Trump para cerrar pronto un acuerdo comercial

"Espero con interés hablar con el presidente Trump. Trabajaremos juntos para asegurar un futuro más brillante y próspero para ambos pueblos", dijo en un mensaje en X el primer ministro indio.

Modi calificó a ambos países de amigos cercanos y socios naturales y se mostró confiado en que las negociaciones allanarán el camino para liberar el potencial de su alianza.

"Nuestros equipos están trabajando para concluir estas conversaciones lo antes posible", aseguró.

La declaración de Modi responde a un mensaje previo de Trump, quien también expresó su optimismo en la plataforma Truth Social. En su publicación, el presidente estadounidense se refirió al primer ministro indio como su "buen amigo" y aseguró que "no será difícil llegar a una conclusión exitosa".

Trump afirmó que la India y Estados Unidos continúan sus negociaciones para abordar las barreras comerciales entre los dos países, pese a las tensiones arancelarias recientes entre Washington y Nueva Delhi.

"Espero hablar con mi buen amigo, el primer ministro Modi, en las próxima semanas. Estoy seguro de que no será difícil llegar a una conclusión exitosa para nuestros dos grandes países", indicó.

Estados Unidos y la India atraviesan desde hace semanas un episodio de tensiones comerciales marcado por la entrada en vigor de aranceles punitivos del 50 % impuestos por Washington para productos provenientes de la India.

La administración de Trump justificó la puesta en marcha de estos gravámenes en la compra de petróleo ruso por parte de Nueva Delhi.

Mientras tanto, la India ha intensificado sus conversaciones comerciales con países como Rusia, China o Japón y busca avanzar en la consecución de acuerdos comerciales con la Unión Europea o Catar.

No obstante, el ministro de Comercio de la India, Piyush Goyal, aseguró la semana pasada que un acuerdo con EE.UU. podría conseguirse en el próximo mes de noviembre.