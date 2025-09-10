OIM destaca que México puede convertir la migración en motor de crecimiento

Ciudad de México, 10 sep (EFE).- México tiene la oportunidad de convertir la migración en un motor de desarrollo si amplía las vías de regularización e integración al ser considerado cada vez más como un país de destino, afirmó este miércoles la directora general de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Amy Pope, durante su visita al país norteamericano.