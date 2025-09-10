ONG alerta sobre el aislamiento de unos 58 presos políticos en una cárcel de Venezuela

Caracas, 10 sep (EFE).- La ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció este miércoles que "al menos 58 presos políticos" en la cárcel de Tocorón, en el estado Aragua (centro), permanecen en aislamiento, sin acceso al sol, sometidos a castigos severos y sin que se conozcan los criterios bajo los cuales fueron separados del resto de la población reclusa.