ONG Entreculturas alerta de que más de la mitad de menores refugiados no van al colegio

Con la campaña La Silla Roja, este año con el lema "No podemos retroceder: la educación es futuro", la organización jesuita quiere sensibilizar sobre los avances y desafíos de los países para cumplir con el objetivo de la Agenda 2030 de garantizar que todas las personas tengan acceso a una educación inclusiva, equitativa y de calidad.

A cinco años de cumplirse el plazo, los datos muestran "logros insuficientes y, en algunos casos, retrocesos injustificables", que no solo profundizan la pobreza y la desigualdad, sino que además sientan una tendencia que será difícil de revertir si los Estados y las organizaciones internacionales y financieras no se comprometen, alerta la ONG en el informe 'Lo prometido es deuda' presentado este miércoles en Madrid.

Para la responsable de Incidencia, Lucía Rodríguez, "de seguir así en 2030 no se alcanzarán ninguna de las siete metas comprometidas con el objetivo 4 de educación", por falta de iniciativa y de voluntad política. "Estamos a tiempo si hacemos un giro importante y cambiamos el rumbo: invertir más en educación y menos en armamento", afirmó.

Rodríguez destacó como hecho positivo el avance de la educación preescolar, que podría alcanzar en 2030 el 95 % de participación a nivel mundial, "aunque gracias al esfuerzo de las familias y no de los Estados que no asumen esta etapa como algo prioritario".

La ONG jesuita, con proyectos en África, América Latina, Asia y Europa, plantea que a partir de 2030 los países deberán redoblar esfuerzos para completar las metas pendientes para universalizar el derecho a la educación, que propone abordar a través de sistemas educativos públicos, gratuitos, inclusivos y de calidad.

Entreculturas, que defiende el acceso a la educación como medio de cambio social, recuerda que ninguna meta puede alcanzarse sin docentes y hacen falta unos 44 millones de profesores para cubrir en todo el mundo las necesidades educativas de las etapas de primaria y secundaria.

Los datos de UNESCO, UNICEF, Banco Mundial y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) muestran además que el 37 % de los menores del mundo no alcanzarán los niveles básicos de competencia en lectura en 2030. También revelan la situación de los niños refugiados: más de la mitad están fuera del sistema educativo.

Entre las recomendaciones de la ONG están mejorar el presupuesto destinado a la educación pública hasta el 4-6 % del PIB o el 15-20 % del gasto público total, elevar la inversión pública en educación y destinar el 0,7 % del PIB en Ayuda Oficial al Desarrollo, entre otras medidas.

Naciones Unidas, en su último informe, revela que, a cinco años del plazo, solo el 17 % de las metas comprometidas por los países están avanzando de forma adecuada, la mitad muestran un progreso mínimo o moderado y más de un tercio están estancadas o en retroceso.