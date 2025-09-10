'Operación Triunfo' se podrá ver simultáneamente en España y seis países de Latinoamérica

Esta es una de las principales novedades que ha presentado este miércoles el 'talent show', en una edición que contará con nuevos formatos y un jurado renovado.

Según han revelado los responsables del programa, las galas de esta edición de 'Operación Triunfo' (OT) serán ligeramente más largas que en la edición anterior, para dar más espacio a los concursantes y sus actuaciones.

El jurado de esta edición estará formado por el cantante y productor Abraham Mateo; Leire Martínez, cantante, compositora y actriz con una exitosa carrera al frente de La Oreja de Van Gogh; Guille Milkyway, líder de La Casa Azul y productor musical; y la periodista Cris Regatero.

Todo esto tendrá lugar en el plató con 358 metros cuadrados de pantallas LED de mayor calidad y nitidez, 10 cámaras estratégicamente ubicadas y más de 750 aparatos de iluminación, 250 más que en la edición anterior.

Como novedad tecnológica, la iluminación incorpora tecnología láser en las cabezas móviles, duplicando la potencia de luz y consiguiendo colores más puros y enfoques más precisos, que transformarán cada actuación en una experiencia visual inmersiva.

A través de una colaboración con TikTok y, por primera vez en la historia de OT, los concursantes podrán disfrutar de unos 15 minutos de contenido de esta plataforma cada semana en un espacio físico dentro de la Academia llamado TikTok Corner.

'Conexión OT' es un programa diario en directo presentado por la cantante y finalista de 'OT 2017' Miriam Rodríguez, que se emitirá de martes a sábado en Prime Video desde un set ubicado justo debajo de la propia Academia.

Por otro lado, cada domingo se emitirá 'La Cara B', un 'spin-off' semanal que recopilará los momentos más divertidos, sorprendentes y curiosos de las galas, la Academia y el Canal 24h.

Prime Video desvelará los 18 aspirantes de OT 2025 a través de dos episodios especiales disponibles el 12 de septiembre.