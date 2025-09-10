Países Bajos tilda de "amenaza para la seguridad de Europa" los drones rusos en Polonia

En una breve reacción, el ministro interino de Exteriores de Países Bajos, David van Weel, advirtió de que "las violaciones del espacio aéreo de la OTAN por parte de drones rusos son inaceptables y una amenaza para la seguridad de Europa" y subrayó que el Gobierno neerlandés, una coalición de dos partidos de derechas, "se mantiene firme junto a Polonia".

Polonia denunció este miércoles un "ataque" y un "acto de agresión" tras la violación "sin precedentes" de su espacio aéreo con drones rusos durante la madrugada, lo que ha obligado a cerrar varios aeropuertos y a convocar de urgencia una reunión de la Asamblea de Seguridad Nacional. Las defensas aéreas de la OTAN han ayudado a Polonia a derribar los drones.

"La OTAN debe permanecer preparada, y unas sanciones más duras deben ejercer mayor presión sobre la economía de guerra de Rusia", instó Van Weel en su reacción a lo sucedido en Polonia.

Desde el 1 de septiembre, cazas F-35 neerlandeses ayudan a vigilar el espacio aéreo de la OTAN sobre Europa del Este. El Ejército polaco ha confirmado que esas aeronaves que aporta Países Bajos participaron en la operación aérea y, aseguró, han "contribuido a garantizar la seguridad en el espacio aéreo polaco esta noche".

