Pakistán declara la emergencia climática y agrícola ante las devastadoras inundaciones

"Las inundaciones han causado una gran destrucción", afirmó el primer ministro paquistaní durante una reunión del gabinete en Islamabad. "Hoy, tras la consulta, el gabinete anuncia una emergencia climática y una emergencia agrícola", añadió.

La Autoridad Nacional de Gestión de Desastres (NDMA) informó el martes por la noche que al menos 929 personas han muerto desde el inicio de la temporada del monzón, el pasado 26 de junio, a causa de las lluvias, riadas y otros incidentes relacionados. El organismo indicó además que 1.053 personas han resultado heridas y millones se han visto desplazadas.

El Punyab, la provincia más poblada y principal cinturón agrícola del país, ha sufrido el mayor impacto de las últimas inundaciones, que comenzaron a finales de agosto, con 66 fallecidos, 21 millones de desplazados o evacuados y unas 1,95 millones de acres de tierras de cultivo anegadas después de que los ríos Chenab, Ravi y Sutlej se desbordaran provocando unas "superinundaciones".

Sharif aseguró que el Gobierno formará un comité de alto nivel para coordinar las tareas de socorro y recuperación, y que se convocará además una reunión con los ministros jefes de las provincias para diseñar una política común.

El Ejecutivo ordenó evaluar la magnitud de las pérdidas agrícolas y económicas, señalando que ya se están elaborando estimaciones sobre los daños en las zonas afectadas.

"Mientras el Gobierno federal haga su parte, las provincias también deben contribuir. Solo juntos podemos reducir este daño", subrayó.

Las aguas de los tres ríos fluyen ahora a través del sur de Punyab hacia el Indo, en la provincia de Sindh, amenazando tierras agrícolas, pueblos y ciudades importantes.

Las autoridades paquistaníes sostienen que, además de las prolongadas lluvias monzónicas, la decisión de la India de liberar agua de las presas construidas en los tres ríos principales ha agravado las inundaciones.

En 2022, unas lluvias monzónicas sin precedentes provocaron inundaciones que dejaron más de 1.700 muertos y pérdidas económicas superiores a 30.000 millones de dólares. Pakistán figura entre los diez países más vulnerables del mundo a los efectos del cambio climático.