Panamá condena el ataque israelí en Catar y reitera su "solidaridad"

En un comunicado oficial, la Cancillería panameña destacó el papel esencial que Catar desempeña "en favor del diálogo, la mediación y la diplomacia activa”, valores que a su vez consideró fundamentales para "la paz y la estabilidad mundial".

Catar, uno de los mediadores junto a Egipto y Estados Unidos para las negociaciones de la tregua en Gaza, acoge al buró político de Hamás y ha sido lugar de conversaciones indirectas para alcanzar un alto el fuego con la delegación israelí, invitada en numerosas ocasiones al país.

Panamá reiteró además su "solidaridad con el Estado de Catar y con el hermano pueblo catarí", al tiempo que instó a la comunidad internacional a "redoblar los esfuerzos en favor de la convivencia pacífica, la solución negociada de las discrepancias y el fortalecimiento del orden normativo internacional".

El Ejército de Israel atacó el pasado martes unos edificios residenciales que albergaban a varios miembros del buró político de Hamás en Doha, la capital catarí, el mismo día en el que el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, afirmó que Israel ha aceptado la última propuesta del presidente estadounidense, Donald Trump, para un alto el fuego en Gaza.

El portavoz del Ministerio de Exteriores catarí, Majed al Ansari, confirmó el "criminal ataque" que calificó de "flagrante violación de todas las leyes y normas internacionales" y "grave amenaza para la seguridad de los cataríes y sus residentes".

Por otro lado, Casa Blanca calificó de desafortunado el ataque israelí contra líderes de Hamás en la capital de Catar, aunque indicó que fue informado por adelantado por parte de Israel y consideró que la acción, que tachó de "objetivo loable", ayuda a eliminar al movimiento islamista.

Hamás informó en un comunicado que cinco de sus miembros murieron en el ataque israelí, aunque ninguno de ellos formaba parte de su delegación negociadora.