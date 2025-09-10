Perú extingue incendio forestal que amenazó reserva natural de los Andes del sur del país

El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) confirmó la extinción total del incendio, que se produjo en la localidad de Cotahuasi, donde destruyó unas 450 hectáreas de puna, como se denomina a la meseta de alta montaña con abundancia de pastos naturales en Perú.

El organismo indicó que este incendio forestal amenazó la Reserva Paisajística Subcuenca del Cotahuasi, el área natural protegida más extensa de la sierra peruana, con una extensión de 490.550 hectáreas y a más de 940 kilómetros al sur de Lima.

Las últimas labores de combate del siniestro estuvieron a cargo de un equipo de especialistas forestales de la reserva de Cotahuasi y de la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca.

Tras esa labor, el comando de intendencia dispuso la desmovilización del personal, con lo que se puso fin "a una de las emergencias más desafiantes de los últimos años" en la zona alto andina de Arequipa, según remarcó la información.

El Sernanp indicó que las brigadas avanzaron durante cuatro días sobre suelos convertidos en ceniza y columnas de humo, en medio de un paisaje montañoso, con el uso de herramientas manuales, mochilas de agua y sopladores forestales.

El incendio comenzó el 5 de septiembre en el sector Pitahuasi-Huambo Allhuay y consumió pastizales y pajonales de puna, sin que se registren víctimas ni daños personales.

En el combate de las llamas intervinieron los especialistas del Sernanp, que fueron apoyados por pobladores de comunidades campesinas, la municipalidad de la provincia de La Unión, la Policía Nacional del Perú, el gobierno regional de Arequipa y autoridades locales.

"El fuego está completamente extinguido y ya no representa riesgo de reactivación. Ahora iniciaremos las evaluaciones de impacto y el refuerzo de medidas de prevención", aseguró el jefe de la reserva de Cotahuasi, Juan José Bustinza.