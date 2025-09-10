Pistorius afirma que violación deliberada de espacio aéreo no fue un ataque militar

En una comparecencia ante la prensa, Pistorius declaró que "fue un ataque en el sentido de que se violó el espacio aéreo de Polonia, pero no fue un ataque en el sentido militar, en cuanto a que algo quedara destruido o alguien resultara muerto".

"Por lo tanto, no se trata realmente de un ataque deliberado, sino de una violación deliberada del derecho internacional y de la soberanía de Polonia", matizó acto seguido sus palabras, y agregó que precisamente eso es lo que se debatirá ahora en Bruselas.

Pistorius ya había expresado previamente su apoyo a la decisión de Polonia de invocar el Artículo 4, porque "hay que enviar señales en este sentido" a Moscú.

Preguntado por una posible reacción de la OTAN, el ministro dijo no querer anticiparse antes de haber siquiera comenzado el proceso de consulta.

La última vez que se activó el Artículo 4 fue poco después del comienzo de la guerra de agresión rusa contra Ucrania, lo cual deja claro "que no estamos hablando aquí de una nimiedad", subrayó.

Para Pistorius, lo que busca Rusia "con este tipo de acciones o ataques" es poner a prueba la solidaridad, la determinación y la capacidad de reacción de la Alianza.

Agregó que es evidente que Rusia "quiere sembrar incertidumbre", y aseguró en dirección a Moscú que "esta estrategia no funcionará, ni ahora ni en el futuro"

"Apostamos por la fuerza y la unidad, pero no nos dejamos provocar", afirmó.