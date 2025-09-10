Polonia anuncia que derribó "algunos de los drones" rusos que entraron a su territorio

"Las fuerzas polacas y aliadas monitorearon docenas de objetos por radar y, considerando aquellos que podrían representar una amenaza, el Comandante Operacional de las Fuerzas Armadas Polacas decidió neutralizarlos", indicaron en una publicación en X.

Asimismo, especificó que "algunos de los drones" que invadieron su espacio aéreo fueron derribados y "se están realizando esfuerzos para localizar los posibles lugares de impacto de estos objetos".

El mismo mensaje destaca que el hecho es "una violación sin precedentes del espacio aéreo polaco por parte de drones", país que hace parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

En una publicación previa, informaron que su espacio aéreo fue "repetidamente violado por objetos tipo drones", lanzados por la federación rusa contra objetivos en territorio ucraniano durante la noche del martes.

El mando polaco mencionó que las áreas amenazadas son las provincias del este Podlaquia, Mazovia y Lublin, e invita a la población a "quedarse en casa" durante el desarrollo de las operaciones militares.

El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, confirmó en su cuenta en X que "se realiza una operación relacionada con las múltiples violaciones del espacio aéreo polaco". Además que mantiene comunicación constante con el presidente y el ministro de Defensa.

Mientras que el ministro de Defensa polaco, Władysław Kosiniak-Kamysz, publicó también en X, que "están en contacto permanente con el comando de la OTAN". Al tiempo que exhortó a la población a "mantener la calma y a solo compartir los anuncios oficiales de los servicios militares y estatales".