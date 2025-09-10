Polonia tacha de agresión la violación rusa de su espacio aéreo y recibe un apoyo unánime

Rusia empleó en un ataque contra Ucrania que se extendió a Polonia más de 40 misiles balísticos y de crucero y 415 drones. Contra territorio polaco, según el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, se lanzaron de forma deliberada al menos ocho drones kamikaze Shahed.

Drones rusos ya habían caído con anterioridad en territorio de países de la OTAN vecinos de Ucrania, pero es la primera vez que uno de ellos se ve obligado a neutralizar vehículos no tripulados de Rusia.

Para el Ejecutivo de Polonia la reiterada violación de su espacio aéreo por drones rusos durante la madrugada, que no tiene precedentes, constituyó un "acto de agresión".

El primer ministro polaco, Donald Tusk, lo ha calificado además de "probable provocación a gran escala".

"La situación es grave. Hoy nadie puede dudar de que debemos prepararnos para diversos escenarios", declaró este miércoles al inicio del Consejo extraordinario de Ministros convocado al respecto, donde subrayó que están preparados "para repeler tales provocaciones y ataques".

La alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, coincidió este miércoles en que hay "indicaciones que sugieren" que el ataque ruso con drones que afectó a Polonia fue "intencionado".

Pero según Tusk, "esta primera prueba" para el Ejército, los aliados y los procedimientos preparados para tal eventualidad "ha sido superada y dichos procedimientos y planes para una situación de este tipo "están funcionando".

Las autoridades polacas confirmaron este miércoles que uno de los drones rusos cayó en el tejado de un edificio residencial en Wyryki (este), causando daños materiales leves, mientras que según los medios del país los restos de un segundo aparato han sido hallados en la región de Lublin (este) y están siendo examinados por los militares. Según Tusk, no ha habido víctimas.

La población ha sido alertada para que, si encuentran drones derribados o fragmentos, no se acerquen, no los toquen ni los muevan, antes de ser revisados por las patrullas de artificieros.

Tusk asegura que están en constante contacto con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y con los aliados para poder responder a este tipo de amenaza "con la misma eficacia" que la de la madrugada.

Algunos de esos aliados, como Suecia, Noruega y Letonia, expresaron este miércoles su condena y mostraron su apoyo a Polonia en la defensa de su espacio aéreo. La agresión rusa contra Ucrania, según manifestó por ejemplo el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, "supone una amenaza para la seguridad de toda Europa".

Lo sucedido había obligado a cerrar de forma provisional el tráfico y parte del espacio aéreo polaco, aunque los cuatro aeropuertos del país que tuvieron que ser paralizados han pasado ya a operar con normalidad.

Precisamente el martes, el ministro de Defensa polaco, Władysław Kosiniak-Kamysz, había subrayado, a raíz de los incidentes recientes de violaciones del espacio aéreo polaco por parte de drones procedentes de Bielorrusia, que se autorizaría en adelante el derribo de estos aparatos y explicó que las Fuerzas Armadas contaban con su "pleno apoyo" para actuar en consecuencia.

Al derribo de los drones rusos que invadieron de madrugada el espacio aéreo polaco contribuyeron las defensas aéreas de la OTAN, según informó la Alianza Atlántica en redes sociales.

Polonia recibió en concreto el apoyo del Mando Aéreo Aliado (AIRCOM, en inglés), así como de la Koninklijke Luchtmacht de Países Bajos, a los que dio las gracias.

El despliegue contra dichos drones duró toda la madrugada. El Mando Operativo de las Fuerzas Armadas de Polonia informó en X cerca de las 06.00 GMT de que "las operaciones de la aviación polaca y aliada" relacionadas con dicha violación rusa habían concluido.