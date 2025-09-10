Portugal apoya candidatura de la Serra da Estrela como Reserva de la Biosfera de la Unesco

En un comunicado, la ministra de Medioambiente y Energía, Maria da Graça Carvalho, consideró que esta candidatura "es un instrumento estratégico para poner en valor los recursos endógenos, la preservación del patrimonio natural y cultural, y la promoción de un modelo de desarrollo territorial sostenible, resiliente e inclusivo".

Destacó que la Serra da Estrela es "un ejemplo notable de integración entre naturaleza y cultura".

En esta zona son habituales los incendios forestales, el último, el pasado fin de semana.

Carvalho apuntó que esos fuegos, que han contribuido a la pérdida de la biodiversidad y los recursos naturales, "son vulnerabilidades que deben ser contrarrestadas con una apuesta por la valorización económica y el refuerzo de la resiliencia, que garanticen una plena recuperación de los ecosistemas y las actividades desarrolladas por las poblaciones".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La candidatas a convertirse en Reserva de la Biosfera son nominadas por los Gobiernos nacionales y son designadas por la Unesco.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En la Serra da Estrela hay inventariadas 250 especies de vertebrados terrestres y acuáticos y más de 2.100 de invertebrados, además de 150 de aves, como la cigüeña negra o el halcón peregrino.

Pese a que su variedad de mamíferos de la montaña se ha visto mermada respecto al pasado, hay presencia de lobos, se estima que puede haber unos 49, gatos monteses, nutrias y topos de agua.

La Serra da Estrela lleva reconocida desde 2020 como Geoparque de la Unesco, un reconocimiento que se centra más en la protección, educación y desarrollo sostenible de los territorios con un patrimonio geológico de relevancia internacional, mientras que las Reservas de la Biosfera amparan la biodiversidad y los ecosistemas, con un desarrollo humano sostenible.

El geoparque ocupa 2.216 kilómetros cuadrados en la región Centro de Portugal e incluye nueve municipios alrededor de la sierra.

Portugal cuenta con 12 Reservas de la Biosfera de la Unesco, algunas de ellas compartidas con España en la frontera común, como la de la Meseta Ibérica, el parque Peneda-Gêres y la del Tejo/Tajo Internacional.

La Unesco todavía no tiene fecha fijada para la designación de Reservas de la Biosfera en 2025, pero celebrará del 22 al 25 de septiembre en China un congreso mundial para fijar la estrategia para el periodo 2026-2035, donde podría establecer nuevas directrices.