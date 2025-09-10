Portugal manifiesta su "total solidaridad" con Polonia como aliada de la OTAN y la UE

En un mensaje en portugués e inglés, el Ministerio de Exteriores luso condenó en su cuenta de X "la violación anoche del espacio aéreo polaco por parte de Rusia".
Y reiteró que "la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania constituye una grave amenaza a la seguridad de toda Europa".
Polonia denunció este miércoles que la pasada madrugada se registraron 19 violaciones de su espacio aéreo por parte de drones rusos y aseguró tres de los aparatos fueron derribados.
Drones rusos ya habían caído con anterioridad en territorio de países de la OTAN vecinos de Ucrania, pero es la primera vez que uno de ellos se ve obligado a derribar vehículos no tripulados de Rusia.
Por su parte, el Kremlin criticó que la UE y la OTAN acusen "diariamente" a Rusia de "provocaciones", en respuesta a las acusaciones de que sus drones violaron el espacio aéreo polaco.