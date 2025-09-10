Presidenta de Madrid da su apoyo a González Urrutia "hasta que Venezuela sea libre"

Madrid, 10 sep (EFE).- La presidenta de la región de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha transmitió este miércoles al opositor venezolano exiliado Edmundo González Urrutia que los venezolanos "no están solos" y le ha asegurado que les apoyará hasta que "Venezuela sea libre".