Presidente de Argentina, Javier Milei, será orador en un encuentro de jóvenes en Paraguay

El gobernante tendrá a cargo una ponencia sobre tecnología y crecimiento al cierre del evento, que tendrá lugar en el polideportivo de la Secretaría Nacional de Deportes, en Asunción, explicó Martino a Paraguay TV.
El encuentro, según el dirigente, busca ampliar "el acceso a capacitación y oportunidades para todos los jóvenes empresarios que deseen conocer más sobre el trabajo y la historia de los emprendedores".
Durante su visita, Milei también será recibido el 17 de septiembre próximo en el Congreso de la Nación en una reunión a la que fueron convocados senadores y diputados, según una resolución difundida este miércoles por la Cámara Alta.
El pasado 27 de agosto, el embajador argentino en Asunción, Guillermo Nielsen, anunció la llegada de Milei a Paraguay.
Esta será la segunda visita del mandatario argentino al país, donde estuvo el pasado 9 de abril y permaneció unas horas.