Presidente de Argentina, Javier Milei, será orador en un encuentro de jóvenes en Paraguay

Asunción, 10 sep (EFE).- El presidente de Argentina, Javier Milei, será orador principal, el próximo martes, en un encuentro en Paraguay que espera reunir a unos 5.000 jóvenes empresarios, informó el titular de la Unión Industrial Paraguaya Joven, Francisco Martino.