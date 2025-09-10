Mundo

Primer ministro de Dominica en El Vaticano para discutir asuntos políticos y sociales

San Juan, 10 sep (EFE).- El primer ministro de Dominica, Roosevelt Skerrit, se encuentra en el Vaticano, donde junto con otros altos funcionarios se reunirán con el papa Leo XIV para discutir varios asuntos, entre ellos, el fortalecer las relaciones entre la isla caribeña y la Santa Sede.

Por EFE
10 de septiembre de 2025 - 12:05
Según detalló Skerrit en un comunicado oficial, durante la visita de cuatro días, que inició el martes y culminará el próximo viernes, este discutirá con el papa Leo XIV asuntos mundiales humanitarios, la resiliencia climática y el desarrollo social.

También dijo se reunirá con el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, con el objetivo de reforzar el compromiso de Dominica en la cooperación diplomática y bilateral en los altos niveles.

Skerrit aprovechará el viaje también para reunirse con empresarios para explorar oportunidades de colaboración económica, cooperación de desarrollo sustentable e intercambio cultural.

El primer ministro dominiqués está acompañado de su esposa, Melissa Poponne-Skerrit, la también ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda de Dominica.

