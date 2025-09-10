Primer ministro de Dominica en El Vaticano para discutir asuntos políticos y sociales

Según detalló Skerrit en un comunicado oficial, durante la visita de cuatro días, que inició el martes y culminará el próximo viernes, este discutirá con el papa Leo XIV asuntos mundiales humanitarios, la resiliencia climática y el desarrollo social.

También dijo se reunirá con el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, con el objetivo de reforzar el compromiso de Dominica en la cooperación diplomática y bilateral en los altos niveles.

Skerrit aprovechará el viaje también para reunirse con empresarios para explorar oportunidades de colaboración económica, cooperación de desarrollo sustentable e intercambio cultural.

El primer ministro dominiqués está acompañado de su esposa, Melissa Poponne-Skerrit, la también ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda de Dominica.

