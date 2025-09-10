Primer ministro luso habló con Trump que expresó su solidaridad por accidente de funicular

Montenegro dijo en su cuenta de X que habló con Trump en el marco de la alianza entre ambos países y las relaciones bilaterales: "Ambos vemos muchas oportunidades para estrechar los vínculos económicos, políticos y culturales entre EE.UU. y Portugal", remarcó.

"Agradecí conmovido -agregó- la solidaridad que el presidente Trump transmitió por la tragedia del Elevador da Glória".

Actualmente Montenegro se encuentra en una gira asiática que lo ha llevado a China y a la región administrativa especial de Macao (antigua colonia portuguesa) y cuya próxima parada será Japón.

Una estadounidense falleció en el accidente del Ascensor de Gloria (Elevador da Glória), como se conoce el funicular que descarriló el pasado 3 de septiembre en Lisboa por el fallo de un cable, de acuerdo a la investigación preliminar.

