Prisión preventiva para exsubdirector de inteligencia moldavo acusado de espiar a Rumanía

La medida, tomada por el Tribunal de Apelaciones de Bucarest, puede ser apelada, informó el canal de información 'Digi24'.

El detenido, Alexandru Balan, de 47 años y con ciudadanía de Rumanía y Moldavia, fue detenido tras una investigación coordinada por Eurojust, en la que participaron los servicios de inteligencia de Rumanía, Hungría y República Checa, así como fiscales de esos países y de Moldavia.

De acuerdo con la Dirección de Investigación del Crimen Organizado y Terrorismo (DIICOT), existen pruebas de que el ex alto cargo del SIS, que ocupó el puesto hasta 2019, comenzó el año pasado a entregar información sensible al KGB, la agencia de inteligencia de Bielorrusia, lo que podría haber puesto en riesgo la seguridad nacional de Rumanía.

"Las pruebas presentadas revelaron que, desde 2024 hasta la fecha, el sospechoso, quien anteriormente ocupó cargos directivos en el SIS de la República de Moldavia, estuvo involucrado en la divulgación no autorizada de información secreta de Estado a representantes de una potencia extranjera, concretamente a oficiales del KGB de la República de Bielorrusia", señaló en un comunicado DIICOT.

Según la fiscalía, Balan mantuvo dos encuentros en Budapest con agentes de inteligencia bielorrusos y se sospecha que en esos encuentros recibió instrucciones y obtuvo pagos por los servicios prestados.

En paralelo, Polonia anunció el lunes la detención de un espía en una operación conjunta con otros Estados europeos, así como la expulsión de un diplomático de Bielorrusia, una medida que también adoptó República Checa.