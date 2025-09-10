Representantes iberoamericanos destacan el carácter "estratégico" de la cultura

Durante la reunión, celebrada durante dos días en Barcelona, el Foro de viceministros y altas autoridades de cultura, instancia de gobierno del Programa Iberoamericano de Industrias Culturales y Creativas (PIICC), aprobó una declaración de posicionamiento ante la próxima cita de Mondiacult 2025, a partir del día 29 de septiembre, también en la ciudad española.

En esta declaración reafirmaron el "carácter estratégico de la cultura y la economía creativa para el desarrollo sostenible".

Entre las propuestas de la declaración se encuentra la creación de un Objetivo de Desarrollo Sostenible específico para la cultura o el fortalecimiento de marcos regulatorios frente a la transformación digital y la inteligencia artificial.

También la consolidación de sistemas de datos e indicadores culturales y la promoción de la diversidad cultural iberoamericana, con especial atención a pueblos indígenas, afrodescendientes, migrantes y comunidades históricamente excluidas.

Asimismo, se apoya el desarrollo de un "Estatuto de la persona artista" y se incide en la "necesidad" de ampliar la cooperación regional en industrias culturales y creativas, "incluyendo financiamiento, movilidad y circulación de bienes y servicios culturales".

El director general de Cultura de la OEI, Raphael Callou, al finalizar el encuentro, consideró que Iberoamérica llegará a Mondiacult 2025 con "propuestas concretas y una visión compartida".

A su juicio, la región "está lista para posicionar a la cultura y la creatividad como ejes centrales de la agenda global de sostenibilidad, inclusión y desarrollo".

Las jornadas, celebradas este martes y miércoles, reunieron presencialmente a más de 200 representantes institucionales y agentes culturales de España e Iberoamérica.