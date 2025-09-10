Rescatan a siete niños en presuntas actividades de explotación infantil en Ecuador

Según la Policía, a los menores "les obligaban a ejercer este tipo de trabajo infantil y mendicidad, exponiéndoles a condiciones de vulnerabilidad".

Cumpliendo una orden judicial, agentes de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia del Distrito Metropolitano de Quito allanaron, de manera simultánea, dos inmuebles en el sur de la ciudad, detalló la televisión Teleamazonas.

De acuerdo a la Policía, cada niño recibía por su trabajo "aproximadamente 30 o 40 dólares diario, por lo que calculan que se entregaban a sus familiares alrededor de 200 dólares al día.

"El mismo núcleo familiar eran los que ejercían el control sobre estos niños y niñas. Ejercían a la fuerza, agrediéndoles física y psicológicamente", apuntó la Policía.

Los menores fueron ingresados en casas hogar.