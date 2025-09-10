Ribera niega cualquier distanciamiento con Von der Leyen por hablar de "genocidio" en Gaza

En un encuentro con periodistas españoles en Estrasburgo, Ribera se pronunció por primera vez sobre las informaciones de esta semana en medios europeos y españoles sobre presuntas tensiones con Von der Leyen por sus declaraciones sobre Gaza y sus posturas en otros temas.

"Ella (Von der Leyen) sabe desde hace mucho que el asunto de Gaza es un asunto que no solamente me preocupa y me incomoda, sino que entiende que puedo opinar personalmente al respecto y lo respeta, y además construye propuestas al respecto", afirmó la política socialista española.

El pasado jueves, la vicepresidenta para una Transición Limpia, Justa y Competitiva se desmarcó del resto de la Comisión al emplear la palabra "genocidio" para hablar de Gaza, y el Ejecutivo comunitario aclaró después que no comparte el uso de ese calificativo.

Al día siguiente, la Comisión anunció una contundente multa a Google, y el hecho de que Ribera, que también es comisaria de Competencia, no compareciera en rueda de prensa para explicar la decisión fue interpretado por varios medios como un posible intento de que no se le preguntara sobre Gaza.

"Nunca jamás me he encontrado con ningún tipo de veto", subrayó Ribera, al desmentir que le impidieran hablar con la prensa para hacer el anuncio.

Aseguró que se trató de una decisión conjunta sobre cómo "gestionar la comunicación" acerca de la multa de 2.950 millones de euros a Google, y decidieron dar una "explicación técnica" con una rueda de prensa encabezada por expertos, dado que además "la decisión final se tomó el viernes por la tarde".

"Ha habido un cierto revuelo que primero, es injustificado y que segundo, niego completamente: la política de comunicación, además, la resolvimos juntas (con Von der Leyen)", insistió Ribera.

La comisaria española, que tampoco dio una rueda de prensa cuando Bruselas multó a Apple y Meta hace unos meses, insistió en que la adopción de la medida contra Google "hablaba por sí sola" y no era necesario que ella compareciera.

Esa multa a Google por abuso de posición dominante ha provocado una reacción airada y nuevas amenazas por parte del presidente estadounidense, Donald Trump, pero la vicepresidenta comunitaria recalcó que "es capital preservar la soberanía regulatoria" de la Unión Europea.

"Cualquiera que opera en el mercado europeo está sometido a las mismas reglas, del mismo modo en que cualquiera que opere en el mercado americano está sometido a las reglas federales o estatales", afirmó.

Ribera es una de los cuatro socialistas entre los veintisiete comisarios que forman la Comisión de Von der Leyen, y se ha desmarcado en ocasiones de la línea oficial marcada por la alemana, incluido respecto a la flexibilización del recorte obligatorio de emisiones de CO2 a los fabricantes automovilísticos.