Roban en Paraguay 39 armas, municiones y chalecos antibalas a una empresa de seguridad

El hecho fue denunciado por una empleada de la empresa de seguridad, que se percató de que las puertas de un espacio en el que se guardaban las armas fueron violentadas, declaró al canal NPY el jefe de la Comisaría 17 de Lambaré, Gustavo Escobar.
En total, fueron sustraídas del lugar 29 armas largas, 10 armas cortas, uniformes y botas usadas por el personal de la empresa de seguridad y proyectiles para diferentes tipos de armamento, detalló el comisario.
Escobar aseguró que la Policía no tenía conocimiento sobre la existencia de un depósito de armas en la sede de la compañía, que permanecía sin custodia.
Según el jefe policial, el Ministerio Público está a cargo de las investigaciones.
