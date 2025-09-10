Roban en Paraguay 39 armas, municiones y chalecos antibalas a una empresa de seguridad

Asunción, 10 sep (EFE).- Un lote de 39 armas, 29 de ellas de grueso calibre, municiones, uniformes y chalecos antibalas fueron robadas de un depósito de una empresa de seguridad en la ciudad paraguaya de Lambaré (centro), informó este miércoles la Policía Nacional.