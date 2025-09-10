Rubio y el canciller chino mantienen una llamada como continuación de su último encuentro

"El secretario Rubio enfatizó la importancia de una comunicación abierta y constructiva sobre una variedad de asuntos bilaterales. También hablaron de otros temas globales y regionales como continuación de las conversaciones en Kuala Lumpur", declaró el viceportavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott.

El pasado mes de julio, Rubio y Yi se reunieron en Kuala Lumpur, en el marco de la reunión de Exteriores del bloque del Sudeste Asiático (ASEAN).

En ese encuentro, ambos conversaron sobre la guerra comercial entre Washington y Pekín, la situación de Taiwán y el conflicto de Ucrania, entre otros.

También está sobre la mesa un posible encuentro entre los presidentes de Estados Unidos y China, Donald Trump y Xi Jinping.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La guerra comercial entre ambos países se encuentra en una extensión de la tregua alcanzada entre ambos países después de que ambos se impusieran gravámenes superiores al 100 %.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

EE.UU. impuso a China un arancel del 55 % sobre Pekín como parte de su pacto comercial y el gigante asiático mantuvo uno del 10 % a los productos estadounidenses.

El canciller chino viajará entre el 12 y el 17 de septiembre a Austria, Eslovenia y Polonia. El pasado mes de junio visitó Bélgica, Alemania y Francia, un viaje que se produjo antes de la cumbre entre los líderes chinos y europeos en Pekín celebrada al mes siguiente.