Rusia califica de "ataque inaceptable" la acción militar de Israel contra Hamás en Doha

Redacción internacional, 10 sep (EFE).- El Gobierno ruso calificó este miércoles de "ataque inaceptable a la soberanía y la integridad territorial de un país amigo" la acción militar que Israel realizó contra el grupo islamista Hamás en Doha.