Rusia derriba más de 120 drones en el mayor ataque aéreo ucraniano de las últimas semanas

"Desde la medianoche hasta las 05:00 hora de Moscú (GMT+3), los sistemas de defensa antiaérea interceptaron y destruyeron 31 drones de ala fija ucranianos", se afirma en el parte castrense.
Según el mando militar ruso, 21 de los aparatos no tripulados abatidos fueron destruidos sobre la región de Briansk, fronteriza con Ucrania.
Otros 17 drones fueron abatidos en la península de Crimea nexionada por Rusia en 2014, y 15, sobre las aguas del mar Negro, que baña ese territorio.
Los aparatos restantes, añadió Defensa, fueron derribados sobre las regiones de Voronezh (12), Bélgorod (11), Kursk (11), Krasnodar (11), todas ellas colindantes con Ucrania, y las regiones de Oriol (9), Kaluga (5), Riazán (3), Nizhni Novgorod (2), Rostov (2). Tver (2) y Tula (1)
El ataque ucraniano se produjo después que este martes Ucrania denunciara que 24 personas, número que hoy elevó a 25, murieron en un ataque ruso con una bomba aérea contra la localidad de Yarova, en la región oriental de Donetsk.