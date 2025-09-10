Rusia derriba más de 120 drones en el mayor ataque aéreo ucraniano de las últimas semanas

Moscú, 10 sep (EFE).- La defensas antiaéreas rusas derribaron 122 drones sobre doce regiones del país y la anexionada Crimea, en el mayor ataque aéreo ucraniano de las últimas semanas, según informó este miércoles el Ministerio de Defensa de Rusia en su canal de Telegram.