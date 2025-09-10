Singapur recomienda a sus ciudadanos posponer viajes a Nepal ante la oleada de protestas

Bangkok, 10 sep (EFE).- El Ministerio de Exteriores de Singapur ha emitido una recomendación a los ciudadanos de la ciudad-Estado para que pospongan los viajes "no esenciales" a Nepal, debido a la "situación incierta e inestable" en ese país por unas protestas juveniles en las que han muerto al menos 25 personas desde el lunes.