Siria confirma la participación de Al Sharaa en la Asamblea General de la ONU

"Al Sharaa participará en la 80ª sesión de la Asamblea General de la ONU y en la 'Semana de Alto Nivel' programada para entre el 22 y el 30 de septiembre en la ciudad de Nueva York", informó la agencia oficial de noticias del país árabe, SANA, sin ofrecer más detalles.

Esta será la primera vez que el mandatario sirio acuda a la cita, que reúne a jefes de Estado de todo el mundo.

Al Sharaa llegó al poder a raíz de la caída de Al Asad el pasado diciembre, enfocándose en dejar atrás su pasado como fundador de la exfilial siria de la red terrorista Al Qaeda, el antiguo Frente al Nusra, y su aún más reciente pasado al frente de la alianza islamista Organismo de Liberación del Levante.

Al frente de Siria para su etapa de transición, el presidente sirio se ha centrado en retomar las relaciones con la comunidad internacional rotas durante el mandato del anterior régimen y en buscar salidas a la situación económica que vive su nación tras casi 14 años de guerra.

En paralelo, sus fuerzas se han visto involucradas en varios estallidos de violencia con minorías religiosas del país, durante las que han sido acusadas de presuntos abusos.