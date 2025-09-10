Socialistas europeos proponen a periodistas y trabajadores humanitarios de Gaza al Sájarov

"Dar voz a quienes han sido silenciados y proteger a quienes protegen a otros es fundamental para los valores de los Socialistas y Demócratas", asegura el comunicado en el que aparece la candidatura de la Asociación de Prensa Palestina, la Media Luna Roja Palestina y el Organismo de Obras Públicas y Socorro de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (OOPS).

Según este texto, "este compromiso es más urgente que nunca debido al "balance devastador" de los últimos 18 meses.

"Desde el inicio de la guerra, al menos 197 periodistas han sido asesinados —189 de ellos palestinos—, convirtiendo a Gaza en el lugar más mortífero para el periodismo en los últimos cinco años", recuerda el comunicado.

"Solo en 2024, 383 trabajadores humanitarios perdieron la vida en todo el mundo, incluidos 181 en la Franja, la mayoría de ellos personal local de la Media Luna Roja Palestina y el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas", añade.

Yannis Maniatis, vicepresidente de Asuntos Exteriores de esta familia política, declaró sentirse orgulloso por esta propuesta ya que "en Gaza, donde han sido objeto de ataques deliberados, su valentía es esencial para salvar vidas y garantizar que el mundo conozca la verdad" y "representan los valores fundamentales del premio: la dignidad humana, la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos".

El Premio Sájarov es un galardón que otorga anualmente el Parlamento Europeo a personas, grupos u organizaciones que defienden los derechos humanos y la libertad de conciencia.

Su nombre se debe al físico y disidente soviético Andréi Sájarov y su entrega tiene lugar en el mes de diciembre durante la sesión plenaria que tiene lugar en Estrasburgo (Francia).

Este anuncio del grupo socialista se produce el mismo día en el que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha endurecido su tono contra Israel, al proponer la suspensión parcial del acuerdo de Asociación entre la UE y este país, en el discurso sobre el estado de la Unión.

Al menos un centenar de eurodiputados de los grupos socialistas, verdes y progresista, además de la vicepresidente de la Comisión Europea, Teresa Ribera, vistieron simbólicamente de rojo como modo de protesta ante la situación en la Franja de Gaza, durante el debate tras el discurso de Von der Leyen.