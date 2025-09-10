Starmer dice al emir de Catar que ataque israelí es "flagrante violación" de su soberanía

El líder laborista habló anoche con el emir de Catar, Tamim bin Hamad Al Thani, a quien le reiteró la condena del Reino Unido a la acción israelí de ayer y expresó las condolencias por la muerte de un agente de seguridad catarí en el ataque.

"La acción de Israel representa una flagrante violación de la soberanía de Catar y corre el riesgo de agravar la situación cuando el objetivo debería ser poner fin al devastador ciclo de violencia en la región.", indicó Starmer al emir, según el portavoz.

"El primer ministro reiteró su gratitud por el papel indispensable que Catar ha desempeñado en el intento de alcanzar un alto el fuego entre Israel y Hamás. Acogió con satisfacción la determinación del emir de continuar las conversaciones de paz y añadió que el Reino Unido está dispuesto a hacer todo lo posible para apoyar sus esfuerzos", precisó.

Hoy Starmer tiene previsto recibir al presidente de Israel, Isaac Herzog, a quien pretende exponer las medidas que su país debe tomar "para poner fin al horrible sufrimiento" de la población palestina en la Franja de Gaza, según indicó este martes un portavoz del primer ministro.

La organización Hamás dijo ayer que cinco de sus miembros murieron en el ataque israelí en Doha, aunque ninguno de ellos formaba parte de su delegación negociadora.