Starmer dice que Rusia no tiene interés en la paz en una llamada con Zelenski y aliados

Londres, 10 sep (EFE).- El primer ministro británico, Keir Starmer, aseguró este miércoles que el presidente ruso, Vladímir Putin "no tiene interés en la paz", durante una conversación con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y otros aliados europeos, informó una portavoz de Downing Street.