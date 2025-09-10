Starmer dice que Rusia no tiene interés en la paz en una llamada con Zelenski y aliados

Starmer abrió la llamada con Zelenski, el jefe del Gobierno polaco, Donald Tusk; la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, condenando "la escandalosa violación del espacio aéreo polaco" registrada la pasada noche.
Según la portavoz, el dirigente británico recalcó que la agresión rusa es "inaceptable" y evidencia la falta de voluntad de Putin para negociar la paz.
Subrayó además que el Reino Unido está dispuesto a apoyar a la OTAN y a Polonia para defender la Alianza, al tiempo que trabaja con los socios para reforzar la capacidad de defensa aérea de Ucrania.
Por su parte, Zelenski instó a crear un "escudo aéreo" para Europa tras las repetidas incursiones de drones rusos en Polonia, según informó en X.
El mandatario ucraniano apeló a trabajar en un sistema conjunto de defensa antiaérea y pidió "una respuesta apropiada" para Rusia, al tiempo que propuso aumentar la financiación común para producir drones interceptores y ofreció a Varsovia asistencia en el derribo de drones 'Shahed'.