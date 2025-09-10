Stubb afirma que Rusia no busca la paz, sino una escalada del conflicto de Ucrania

"La incursión de drones rusos en el espacio aéreo polaco pone de relieve la gravedad de la situación en materia de seguridad y es inaceptable. Es una consecuencia directa de la guerra de agresión ilegal de Rusia en Ucrania y del aumento de los ataques con sistemas no tripulados en los últimos meses", afirmó Stubb en la red social X.

"En lugar de la paz, Rusia busca una escalada. Debemos seguir apoyando a Ucrania y aumentar la presión sobre Rusia y su economía de guerra", añadió.

El presidente finlandés, quien el martes se reunió en Helsinki con el presidente polaco, Karol Nawrocki, aseguró que Rusia es responsable de esta situación y ofreció a Polonia el apoyo de su país.

Asimismo, señaló que Finlandia analizará la situación "con nuestros amigos polacos y con todos nuestros aliados y socios".

El primer ministro finlandés, Petteri Orpo, contactó esta mañana con su homólogo polaco, Donald Tusk, y le ofreció "todo el apoyo de Finlandia", según dijo en su cuenta de X.

Las Fuerzas Armadas polacas informaron esta madrugada de que varios drones rusos habían entrado en el espacio aéreo polaco durante un ataque ruso a Ucrania, obligando a sus defensas a neutralizar algunos de ellos.