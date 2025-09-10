Sube a 25 el número de muertos en el ataque ruso a un pueblo de Donetsk

Kiev, 10 sep (EFE).- Un total de 25 personas han muerto como consecuencia del ataque con una bomba aérea lanzado por Rusia este martes contra el pueblo de Yarova de la región ucraniana de Donetsk, según informó este miércoles el gobernador de la región, Vadim Filashkin.