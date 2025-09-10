Sube a 25 el número de muertos en el ataque ruso a un pueblo de Donetsk
Kiev, 10 sep (EFE).- Un total de 25 personas han muerto como consecuencia del ataque con una bomba aérea lanzado por Rusia este martes contra el pueblo de Yarova de la región ucraniana de Donetsk, según informó este miércoles el gobernador de la región, Vadim Filashkin.
Por EFE
10 de septiembre de 2025 - 03:00
El anterior recuento ofrecido por los autoridades situaba el número de víctimas mortales en 24.
El ataque tuvo lugar alrededor de las diez de la mañana del martes, cuando un avión ruso lanzó una bomba aérea que cayó en el pueblo cuando funcionarios de correos pagaban las pensiones a los jubilados.
Entre los muertos hay jubilados y funcionarios de correos.