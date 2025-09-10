Sudáfrica y otros países africanos condenan el ataque de Israel en Doha

"Esta violación flagrante de la soberanía y la integridad territorial del Estado de Catar se produce en un contexto en que el Gobierno de Catar desempeña un papel destacado como facilitador para lograr un alto el fuego en Gaza y la liberación de todos los rehenes detenidos por (el grupo islamista palestino) Hamás", dijo en un comunicado este miércoles el Departamento de Relaciones Internacionales y Cooperación (DIRCO, en inglés) sudafricano.

El DIRCO tildó estos hechos de "violación flagrante del derecho internacional" y afirmó que "comprometen la protección de los civiles, tal y como establecen la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional humanitario".

También condenó el bombardeo la República Democrática del Congo (RDC), que tiene en Catar un importante socio, ya que ese país actúa como mediador en sus conversaciones con el grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23) y con la vecina Ruanda, que apoya los combates de esa milicia en el este congoleño.

La RDC "reafirma su solidaridad con Catar, reconociendo su papel de larga data como mediador y defensor del diálogo y de la paz", señaló en otro comunicado el Ministerio congoleño de la Comunicación.

Se sumó a estas denuncias Somalia, cuyo Ministerio de Asuntos Exteriores condenó "enérgicamente las acciones militares terroristas llevadas a cabo por las autoridades de ocupación israelíes, que violan la soberanía nacional del Estado hermano de Catar y atacan deliberadamente a civiles inocentes".

Así, el Gobierno somalí pidió al Consejo de Seguridad de la ONU que tome medidas inmediatas.

También Mauritania describió como un país "hermano" a Catar y llamó a la comunidad internacional a "actuar con firmeza ante esta agresión", mientras Sudán expresó su "total solidaridad" con Doha.

El bombardeo perpetrado el martes es el primer ataque que ejecuta Israel en suelo catarí y tuvo como objetivo una reunión de dirigentes de Hamás en Doha, donde se encontraban analizando la última propuesta de Estados Unidos para alcanzar un alto el fuego, la liberación de los rehenes y un eventual proceso de paz.

Catar, que acoge el buró político del grupo islamista, es uno de los mediadores clave junto a Egipto y EE.UU. para las negociaciones de la tregua en Gaza y ha sido el escenario de conversaciones para alcanzar un alto el fuego con la delegación israelí.

Hamás dijo que cinco de sus miembros murieron en el ataque, aunque ninguno de ellos formaba parte de su delegación negociadora.

También murió un miembro de las fuerzas de seguridad cataríes, según el Ministerio del Interior de Catar, y varios efectivos de seguridad resultaron heridos.