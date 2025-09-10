Túnez asegura que el segundo ataque a la flotilla Sumud de Gaza fue "premeditado"

Argel, 10 sep (EFE).- El Ministerio del Interior de Túnez aseguró este miércoles que el segundo ataque que denunció la flotilla Sumud -una iniciativa humanitaria con destino a Gaza- contra una de sus embarcaciones atracada en el puerto tunecino de Sidi Bou Said fue "premeditado".