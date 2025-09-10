Tusk: Es primera vez que se derriban drones rusos en país aliado en "probable provocación"

"Esta es la primera vez que se derriban drones rusos sobre el territorio de un estado miembro de la OTAN, y por eso todos nuestros aliados se toman la situación muy en serio", señaló Tusk al inicio del Consejo de Ministros extraordinario convocado tras la violación la pasada madrugada del espacio aéreo polaco de drones rusos durante un ataque dirigido a Ucrania.

"Lo más probable es que estemos ante una provocación a gran escala", afirmó el mandatario.

Tusk indicó que está en contacto con los aliados y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, para que "podamos responder a este tipo de amenaza con la misma eficacia que hicimos esta noche" con la ayuda también de cazas F-35 neerlandeses y el apoyo del Mando Aéreo de la OTAN, y "en las próximas horas, días y en adelante".

"La situación es grave. Hoy nadie puede dudar de que debemos prepararnos para diversos escenarios", declaró el primer ministro.

"Estamos preparados para repeler tales provocaciones y ataques", enfatizó al respecto.

Tusk indicó que "esta primera prueba" para el Ejército, los aliados y los procedimientos preparados para tal eventualidad, "ha sido superada y que dichos procedimientos y planes para una situación de este tipo están funcionando".

El primer ministro polaco afirmó que las autoridades están en estos momentos "identificando los tipos de aparatos lanzados y la infraestructura utilizada" para hacerlo por parte de Rusia.

Según el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, Rusia lanzó de forma deliberada contra territorio polaco al menos ocho drones kamikaze Shahed.

Tusk informó además que los drones, cuyo número derribado por Polonia se desconoce aún, no han dejado víctimas, de acuerdo a la información que manejan las autoridades actualmente.

Asimismo, confirmó la reapertura de los cuatro aeropuertos, entre ellos el de la capital del país, que permanecieron cerrados al tráfico civil temporalmente.

"El cierre de los aeropuertos no se debió a la amenaza de un ataque, sino a las necesidades operativas de nuestros pilotos", subrayó el primer ministro.

Durante la madrugada del martes se detectó la entrada de una oleada de drones en el espacio aéreo polaco, algunos de los cuales fueron derribados en vuelo por los aviones y la defensa aérea.

Al menos dos aparatos impactaron contra el suelo, y uno de ellos ha dañado el tejado de un edificio residencial en la región de Lublin (este).