Ucrania despierta bajo otro ataque masivo que obliga a Polonia a activar su defensa aérea

El jefe de la oficina presidencial ucraniana, Andrí Yermak, ha escrito en sus redes sociales que Rusia ataca con "muchos misiles", además de drones.

Las Fuerzas Armadas polacas informaron durante la madrugada de que decenas de proyectiles rusos habían entrado en el espacio aéreo polaco, obligando a las defensas de Polonia a neutralizar a algunos de ellos.

Una persona ha muerto en la región de Zhitómir de Ucrania central, según las autoridades ucranianas.

El ministro de Exteriores ucraniano, Andrí Sibiga, ha atribuido el hecho de que el ataque ruso haya afectado directamente a Polonia a “el creciente sentido de impunidad” del presidente ruso, Vladímir Putin, al no haber sido castigado por la comunidad internacional por escaladas previas.

“Putin simplemente sigue escalando, expandiendo su guerra, poniendo a prueba a Occidente”, escribió Sibiga en X.

El jefe de la diplomacia ucraniana agregó que “una respuesta débil” a este ataque incitará a Rusia a continuar expandiendo la guerra. Sibiga escribió que “los misiles y drones rusos llegarán aún más adentro de Europa”.

El ministro ucraniano pidió, como ya hizo Kiev en anteriores ocasiones en que drones rusos cayeron en territorio rumano o polaco, que los países situados al oeste de Ucrania utilicen sus defensas aéreas para interceptar drones y misiles que sobrevuelen el oeste de Ucrania.