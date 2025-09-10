Últimos filmes de Del Toro y Lanthimos, en Festival de Cine Fantástico de Sitges (España)

El festival, que se desarrollará del 9 al 19 de octubre, cerrará con 'La larga marcha', la adaptación de la novela de Stephen King dirigida por Francis Lawrence, según anunciaron este miércoles los máximos responsables del evento, Àngel Sala y Mònica Garcia, quienes adelantaron muchos de los cerca de 200 filmes que configuran el ciclo.

En la Sección Oficial competirán, entre otros, Park Chan-wook con su esperadísimo último trabajo 'No other choice'; Radu Jude con su particular versión de 'Dracula'; o Ben Wheatley con el thriller de ciencia ficción 'Bulk'.

En cuanto al cine español, destaca el largometraje 'Balearic', del cineasta Ion de Sosa, y 'Singular', segunda película de Alberto Gastesi.

El cine latinoamericano estará representado por nombres como el del uruguayo Gustavo Hernández Ibáñez, que llega a Sitges con 'El susurro', o por el chileno Nicolás Postiglione, que presentará el film 'Todos los males'.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Fuera de competición se encuentran dos de los nombres más atractivos de esta edición del Festival, como son Guillermo del Toro y Yorgos Lanthimos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El mexicano aterriza con su versión de 'Frankenstein' protagonizada por Oscar Isaac, Mia Goth y Jacob Elordi; mientras que el griego llega con 'Bugonia', un remake del filme coreano 'Save the Green Planet' que cuenta con las actuaciones de Emma Stone y Jesse Plemons.

También en Sitges Collection se podrán ver los últimos trabajos de directores como Mamoru Hosoda, Luc Besson, Lucile Hadžihalilović, Scott Derrickson, Jalmari Helander, Juno Mak y Jean Dujardin.

En esta ocasión, el encargado de cerrar Sitges 2025 será 'La larga marcha', un thriller de supervivencia dirigido por Francis Lawrence que adapta la novela homónima de Stephen King y que versa sobre la angustiosa experiencia de un grupo de jóvenes que participan en una competición brutal.

En la rueda de prensa, Sala y Garcia han hecho públicos varios de los premiados en esta edición. La española Carmen Maura, quien protagoniza 'Vieja loca', de Martín Mauregui, recibirá uno de los Premios Honoríficos por "una trayectoria inigualable".

Los otros dos Premios Honoríficos, más allá del ya anunciado a Peter Chan, recaerán en Terry Gilliam, miembro de los Monty Python y director de clásicos como 'Brazil' y '12 Monos'; y Joe Dante, que será reconocido como maestro del cine fantástico y de terror.

Al ya anunciado Premio Màquina del Temps a Sean S. Cunningham se suman otros cuatro nombres: Benedict Cumberbatch, uno de los rostros más reconocidos del cine actual; William Fichtner, rostro inconfundible del cine y la televisión; Enzo G. Castellari, figura clave del 'spaghetti western' y el 'macaroni combat'; y Ben Wheatley, director británico de 'Kill list', 'High-Rise' o 'A field in England'.