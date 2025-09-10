Una profesora y un alumno de un liceo en Francia, heridos en ataque de un antiguo alumno

París, 10 sep (EFE).- Una profesora de un liceo de la ciudad mediterránea francesa de Antibes resultó herida de gravedad a primera hora de la tarde este miércoles y un estudiante herido levemente por el ataque perpetrado por un antiguo alumno con antecedentes que fue rápidamente arrestado.