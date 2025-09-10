Uno de cada 17 coches en el mercado ruso es chino

Para comienzos de 2026, según analistas, su número irá en aumento y superará la cantidad de vehículos estadounidenses (3,18 millones) y franceses (2,7 millones).

En cuanto a la marca china más popular en Rusia, se trata, según Autostat, de Chery, que representa el 22 % de todos los vehículos vendidos en este país.

Actualmente en Rusia hay más de 580.000 turismos de esa marca.

Le siguen Haval (468.600 unidades en total) y Geely (457.900 unidades).

El líder del mercado ruso sigue siendo Lada, producida por el consorcio automotriz ruso AutoVAZ.