Unos 1.500 agentes en despliegue ante protestas propalestinas en Vuelta Ciclista en Madrid

La Delegación del Gobierno en Madrid ha informado en un comunicado de ese refuerzo "extraordinario", que incluye 1.100 agentes de policía y 400 efectivos de la Guardia Civil, tras una reunión con autoridades locales, fuerzas de seguridad y los organizadores de la prueba.

El objetivo, según la Delegación, es compatibilizar el "legítimo derecho de manifestación" con el desarrollo de la Vuelta en las dos etapas que el sábado y el domingo transcurrirán por Madrid.

El dispositivo de seguridad supone el mayor esfuerzo desde la celebración de la Cumbre de la OTAN en Madrid y contará, además, con la movilización de agentes de la Unidad Especial de Subsuelo, la Unidad Especial de Guías Caninos, drones y antidrones y un helicóptero.

El delegado del Gobierno, Francisco Martín, ha recordado el "liderazgo internacional que España está asumiendo en la condena al genocidio del pueblo palestino" y ha pedido responsabilidad política para "no caldear el ambiente".

El Gobierno español, que lidera el socialista Pedro Sánchez, ha anunciado esta semana un paquete de medidas, que incluyen el veto a la venta de armas a Israel, en protesta por la ofensiva israelí contra Palestina.

Colectivos pro Palestina han protagonizado desde el inicio de la Vuelta varias protestas para pedir que el equipo Israel-Premier Tech deje la competición.

El martes, la organización se vio obligada a acortar en ocho kilómetros la etapa en Galicia (norte) por una concentración que impidió el paso de los ciclistas y el pasado domingo la policía detuvo a diez personas en otra protesta similar.

Por otro lado, el Ministerio de Sanidad gazatí, controlado por el grupo islamista, cifró este lunes en 64.522 los muertos por ataques israelíes desde el inicio de la guerra, en octubre del 2023.