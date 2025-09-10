Varsovia cita al encargado de negocios ruso por incursión de drones en cielo polaco

La convocatoria había sido adelantada por el propio Ordash en unas declaraciones a la agencia RIA Nóvosti.

Ordash aseguró al medio oficial ruso que las acusaciones vertidas tras dicha incursión son "infundadas" y que Varsovia "no ha presentado ninguna prueba de que esos drones tienen origen ruso".

"Me han citado a la sede de Exteriores hoy las 12.00 horas (10.00 GMT)", dijo el diplomático ruso.

Wroński señaló por su parte que el Ministerio de Asuntos Exteriores no revelará el contenido de la nota antes de entregarla.

Polonia consideró este miércoles que la violación de Rusia de su espacio aéreo constituyó "un acto de agresión".

Rusia empleó esta madrugada en un ataque contra Ucrania, cuyos efectos se extendieron también a Polonia, más de 40 misiles balísticos y de crucero y 415 drones.

Según el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, contra Polonia se lanzaron de forma deliberada al menos ocho drones kamikaze Shahed, aunque Varsovia habló de aproximadamente una veintena de aparatos.

Drones rusos ya habían caído con anterioridad en territorio de países de la OTAN vecinos de Ucrania, pero es la primera vez que uno de ellos se ve obligado a derribar vehículos no tripulados de Rusia.

Por el momento, el Kremlin y el Ministerio de Defensa mantienen silencio tanto sobre esta incursión como sobre la muerte de 25 civiles el martes en un ataque con una bomba aérea rusa contra un pueblo en la región ucraniana de Donetsk.