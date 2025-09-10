Venezuela responsabiliza a la primera ministra trinitense del ataque de EEUU contra lancha

"Ellos mismos (los funcionarios estadounidenses) admiten que asesinaron a unas personas, y tiene mucha responsabilidad la señora que gobierna Trinidad, muchísima responsabilidad, y condena ahora a muerte a cualquier pescador de Trinidad, de Tobago, de Venezuela, de cualquier isla que salga a pescar", dijo el ministro en su programa semanal de televisión.

Caracas considera como un invento la información difundida por Washington sobre el ataque contra la pequeña embarcación, e insiste en que EE.UU. busca, a través de una "presión militar", provocar un cambio político para tener acceso a los recursos naturales de la nación petrolera.

La primera ministra trinitense alabó recientemente el ataque a la lancha y abogó por eliminar "violentamente" a todos los narcotraficantes, y la aerolínea Caribbean Airlines suspendió sus rutas entre la isla y Venezuela durante todo el mes de septiembre.

Este miércoles, la mandataria informó que no buscará los cuerpos de los presuntos narcotraficantes atacados por EE.UU. y deportará a 200 presos venezolanos de sus cárceles.

La funcionaria apuntó que los cuerpos serán recuperados en el caso de que lleguen a las costas trinitenses.

En este contexto, dos cuerpos aparecieron entre el viernes y el domingo en las costas del noreste de Trinidad, la principal isla del archipiélago, y se sospecha que podrían estar vinculados con el ataque.

Con estas declaraciones, Persad-Bissessar respondió al presidente de Colombia, Gustavo Petro, que solicitó a la primera ministra trinitense que busque los cadáveres de los tripulantes a bordo de la lancha con presuntos narcotraficantes que fue atacada el 2 de septiembre por EE.UU., que desplegó fuerzas militares en el Caribe para, asegura, combatir el narcotráfico.