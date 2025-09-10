Von der Leyen anuncia una estrategia para erradicar la pobreza en Europa para 2050

La jefa del Ejecutivo comunitario no dio detalles ni puso fecha a este plan, pero precisó que irá acompañado de una "fuerte" Garantía para la Infancia para "blindar" en particular a los niños, según dijo en el Discurso sobre el Estado de la Unión ante la Eurocámara.

En 2024, el 21 % de la población de la UE (93 millones de personas) estaba en riesgo de pobreza y exclusión social, aunque esta tasa - que en España es de las más altas del bloque con un 25,8 %- varía mucho entre Estados, desde el 30,3 % en Bulgaria hasta el 16,7 % en Irlanda, según datos de Eurostat.

"Cuando hablamos de competitividad hablamos de empleos, de la gente y sus condiciones de vida. Así que el resultado es que los trabajadores deben tener poder si queremos tener una economía competitiva", dijo von der Leyen en un discurso más centrado en los aspectos comerciales o industriales de la economía europea que en lo social.

En este sentido, anunció que la Comisión Europea propondrá una "Ley de Empleos de Calidad" para "asegurar que en el empleo moderno sigue el ritmo a la economía moderna".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Sabemos cuán duros han sido los tiempos para muchas familias, cómo los costes se han disparado, cómo la gentes está haciendo sacrificios para llegar a fin de mes. Esta es una cuestión de justicia social básica", dijo la política alemana, que durante su discurso anunció también sendas estrategias para lograr viviendas y coches asequibles para los europeos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Aunque las competencias en materia de Empleo en la UE recaen en los Estados miembros, la Comisión Europea ha impulsado en los últimos años legislación para favorecer la adopción de salarios mínimos adecuados, regular el trabajo en plataformas o regular las prácticas profesionales, entre otras medidas de corte laboral dentro de su margen de actuación.