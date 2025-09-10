Von der Leyen (CE) anuncia una estrategia para erradicar la pobreza en Europa

La jefa del Ejecutivo comunitario no dio detalles ni puso fecha a este plan, pero precisó que irá acompañado de una "fuerte" garantía para "blindar", en particular, a los niños.

En 2024, el 21 % de la población de la Unión Europea (UE) -93 millones de personas- estaba en riesgo de pobreza y exclusión social, aunque esta tasa -que en España es de las más altas del bloque con un 25,8 %- varía mucho entre Estados, desde el 30,3 % en Bulgaria hasta el 16,7 % en Irlanda, según datos de Eurostat.

"Cuando hablamos de competitividad hablamos de empleos, de la gente y sus condiciones de vida. Así que el resultado es que los trabajadores deben tener poder si queremos tener una economía competitiva", dijo Von der Leyen en el Discurso sobre el Estado de la Unión ante la Eurocámara.

La presidenta de la CE anunció que el Ejecutivo comunitario propondrá una "Ley de Empleos de Calidad" para "asegurar que el empleo moderno sigue el ritmo a la economía moderna".

"Sabemos cuán duros han sido los tiempos para muchas familias, cómo los costes se han disparado, cómo la gente está haciendo sacrificios para llegar a fin de mes. Esta es una cuestión de justicia social básica", dijo la política alemana, que durante su discurso anunció también sendas estrategias para lograr viviendas y coches asequibles para los europeos.

Aunque las competencias en materia de Empleo en la UE recaen en los Estados miembros, la CE ha impulsado en los últimos años legislación para favorecer la adopción de salarios mínimos adecuados, regular el trabajo en plataformas o regular las prácticas profesionales, entre otras medidas de corte laboral dentro de su margen de actuación.

La Confederación Europea de Sindicatos celebró el anuncio de la Ley de Empleos de Calidad y destacó que se trata de la "primera legislación social" planteada por la Comisión Europea tras nueve meses del segundo mandato de Von der Leyen, "un periodo en el que se ha propuesta una avalancha de legislación para desregular y cumplir las demandas de empresas que han visto sus beneficios aumentar mientras caen los salarios".

La organización pidió que la propuesta se presente este mismo año y reclamó que debe contener ciertos elementos, entre ellos, que el 80 % de los trabajadores de cada país de la UE estén cubiertos por la negociación colectiva y que los contratos públicos se asignen solo a organizaciones cuyos trabajadores estén cubiertos por estos acuerdos.

También que se adopte una directiva que garantice protección frente al estrés, el "burn-out" (síndrome del trabajador quemado) y el acoso el línea así como el derecho a desconectar; una directiva para regular el uso de la inteligencia artificial; y que se fijen límites a la subcontratación.