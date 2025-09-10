Zelenski habla con Von der Leyen y agradece la nueva ayuda europea para producir drones

"Hablé con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Le agradecí su discurso en el Debate del Estado de la Unión Europea y el claro mensaje sobre los 6.000 millones de euros para la producción de drones en Ucrania", señaló Zelenski en su cuenta de X.

Este miércoles, en Estrasburgo (Francia), Von der Leyen propuso asignar 6.000 millones de euros procedentes de los beneficios extraordinarios que generan los activos rusos inmovilizados para una "alianza de drones con Ucrania".

Zelenski, en su mensaje de agradecimiento, también invitó a "buscar incluso más modos de usar los activos congelados rusos en beneficio de Ucrania".

En su conversación, Zelenski y Von der Leyen también hablaron de los esfuerzos de europeos y estadounidenses en materia de sanciones contra Moscú por su invasión contra Ucrania y del apoyo a los niños ucranianos, según explico el presidente de Ucrania.

"Ursula confirmó que la Unión Europea ayudará a financiar comidas gratuitas para los escolares. Coordinamos nuevas medidas para la devolución de los niños secuestrados. Acordamos mantenernos en contacto", concluyó Zelenski.