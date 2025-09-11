Al menos ocho muertos por la explosión de camión de gas en Ciudad de México

Ciudad de México, 11 sep (EFE).- La cifra de víctimas mortales por la explosión de un camión de gas en Ciudad de México subió a ocho, según confirmó este jueves la jefa de Gobierno de la capital mexicana, Clara Brugada, mientras que 67 personas continúan hospitalizadas.