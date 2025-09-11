Al menos seis universidades afroamericanas reciben amenazas tras muerte de Charlie Kirk

Washington, 11 sep (EFE).- Al menos seis universidades históricamente afroamericanas (conocidas como HBCUs, en inglés) de varios estados de Estados Unidos recibieron amenazas este jueves y pusieron a sus estudiantes en alerta, en medio de un clima de tensión tras el asesinato en la víspera del comentarista conservador Charlie Kirk.