Al menos un muerto en un ataque israelí contra una motocicleta en el sur del Líbano

Beirut, 11 sep (EFE).- Al menos una persona murió este jueves en un ataque israelí contra una motocicleta que circulaba por el distrito de Tiro, en el sur del Líbano, en una continuación de sus acciones bélicas contra territorio libanés pese a los esfuerzos en marcha para desarmar al grupo chií libanés Hizbulá.