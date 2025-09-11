Alemania amplía vigilancia aérea sobre Polonia tras la violación rusa de su espacio aéreo

En un comunicado del Gobierno alemán, Stefan Kornelius, portavoz del canciller alemán, Friedrich Merz, indicó que el Ejecutivo germano "prolongará y ampliará la vigilancia aérea sobre Polonia" en una muestra de "su compromiso en la frontera oriental de la OTAN".

Según precisó el Ministerio de Defensa alemán, "se duplicará el número de aviones utilizados en esta escuadrilla de alerta a cuatro aeronaves del tipo Eurofighter, incluidas las tripulaciones".

Además, esos medios aéreos, una escuadrilla de alerta desplegada en la base aérea de Laage, en el noreste alemán, ampliarán su misión hasta el próximo 31 de diciembre de 2025, pese a que inicialmente tenían previsto terminar su misión el próximo día 30 de septiembre.

Según expuso Kornelius, esta decisión, que ha sido acordada con los aliados de la OTAN, constituye una respuesta a "las recientes violaciones del espacio aéreo polaco por parte de Rusia".

El portavoz aludía así a las 19 violaciones del espacio aéreo polaco realizadas por varios sistemas ofensivos rusos en la madrugada del miércoles, incluidos tres drones que fueron derribados por las defensas antiaéreas de Polonia y la OTAN.

Como parte del despliegue de la Alianza Atlántica para la defensa aérea de la región, la llamada 'Air Policing Poland', operativos de Alemania, Italia, los Países Bajos y de Polonia intervinieron para repeler esa violación del espacio aéreo polaco.

Además, Alemania también "intensificará su apoyo a Ucrania" y en la Unión Europea (UE), "trabajará para que se apruebe rápidamente un sólido 19.º paquete de sanciones", indicó el comunicado del portavoz del Gobierno.